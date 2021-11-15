На XV Международном шекспировском театральном фестивале представят 15 спектаклей

Ереванский Международный шекспировский театральный фестиваль собирает театральные труппы из разных стран мира. Он пройдет с 15 по 20 ноября.

Как передает «Арменпресс», на брифинге, состоявшемся 15 ноября, директор фестиваля Каро Балян рассказал журналистам, как уже в 15-й раз они содействуют развитию культурной жизни столицы посредством фестиваля.

Очень важна программа «FestOFF», проводимая в рамках фестиваля для иностранных студентов и и самодеятельных театральных коллективов Армении. Участвуют пять групп студентов. Председатель жюри этой программы - драматург Карине Ходикян, члены жюри - драматурги Тигран Мартиросян, Асмик Сейморян, Гаяне Тадевосян, Эльфик Зограбян», - сказал Балян и добавил, что пока не скажет, что ждет победителя.

В XV Шекспировском международном театральном фестивале участие примут более 100 участников из 7 стран - гости, известные артисты, постановщики международных фестивалей из Франции, США, Болгарии, Ирана, Татарстана, Украины, России.

На разных сценах Еревана будет показано около 15 спектаклей. Театр «У моста» представит «Леди Макбет» (Россия, режиссер Сергей Федотов), а Родопский драматический театр (Болгария) - «Двенадцатая ночь».

Лауреат Чешской национальной премии фестиваля «Золотая маска», лауреат Государственной премии России, художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов и его труппа успели побывать в регионе, но в Армению они приехали впервые, и они очень счастливы.

«Вчера мы гуляли по Еревану. Все красиво, приятно. Я много раз слышал о фестивале, это действительно важное событие. Я недавно был в Таллинне. Когда они узнали, что мы собираемся участвовать в фестивале, они попросили меня договориться с Каро Баляном и об их приезде сюда. К сожалению, у фестиваля нет безграничных возможностей», - подчеркнул он.

По словам Федотова, Армения - мощная страна, в которой сохранены шекспировские традиции. Он сказал, что еще с юности запомнил спектакль «Кориолан», показанный Академическим театром им. Г. Сундукяна в Москве, с гениальным актером Хореном Абрамяном в главной роли. Федотов до сих пор не может забыть его и полученное впечатление.

Говоря о величии Шекспира и о том, что его пьесы всегда актуальны, режиссер сказал, что английский драматург никогда не устареет, ведь он был гением. «Многие авторы той эпохи были забыты, хотя в то время они были не менее известными, а Шекспир - гений, его произведения оригинальны. Он придумывал эти сюжеты, после этого другие авторы повторяли их, ничего нового они не изобрели. Шекспир создал Ричарда, Гамлета, Макбета. Он написал все сюжеты мировой драмы», - заключил Федотов.

Торжественное открытие Шекспировского фестиваля состоится 15 ноября в Студенческом театре Ереванского театрального института. Зрителям будет представлен спектакль «Сон в летнюю ночь» Национального академического театра Киева («Молодой театр», постановка Андрея Биллоуса).

Подведет итоги фестиваля спектакль Татарского государственного драматического театра им. Альмета «Укрощение строптивой» (постановщик: Каро Балян). Он будет представлен 20 ноября на сцене Театра юного зрителя.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, которые проведет заслуженный артист РФ, лауреат Национальной премии Чехии, лауреат фестиваля «Золотая маска», лауреат Государственной премии России Сергей Федотов (РФ), режиссер театра «Кнебель», руководитель «MiSHiNLaB» Константин Мишин и другие.

XV Международный фестиваль шекспировских театров проводится при финансовом содействии Айка Григоряна.

Ереванский шекспировский театральный фестиваль член сети европейских шекспировских фестивалей. С 2016 года директором фестиваля является Каро Балян. Учредителем фестиваля является председатель Союза театральных деятелей Армении Акоп Казанчян.