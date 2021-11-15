Еврокомиссар заявил, что четвертая волна пандемии не повлияет сильно на развитие экономики

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони полагает, что влияние четвертой волны пандемии на развитие экономики Европейского союза (ЕС) будет не настолько серьезным, как в прошлом году. Как передает Арменпресс, такое мнение он выразил в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете Die Welt.

"Четвертая волна вряд ли причинит ущерб экономике. Экономические последствия отнюдь не будут такими драматичными, как в прошлом году", - отметил Джентилони. Во многом, по его мнению, это связано с наличием вакцин против коронавируса. "Даже если страны ЕС сейчас введут целевые ограничения, они больше не будут иметь таких последствий, как прошлогодние жесткие карантинные меры", - подчеркнул еврокомиссар.

Вместе с тем он заверил, что даже в условиях роста заболеваемости коронавирусом, жесткого локдауна больше не будет. "В Европе с середины октября вновь наблюдается увеличение числа новых случаев заражения, а количество инфицированных и умерших выше, чем в прошлом году. Однако новые ограничения на контакты будут менее жесткими, чем осенью, в этом я уверен", - подчеркнул Джентилони. По его мнению, это связано с тем, что ситуация изменилась. "Многие люди вакцинированы, и те, кто привит, как правило, меньше болеют, чем те, кто этого не делает. Жесткого локдауна больше не будет", - заключил он.