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На пограничном пропускном пункте задержано лицо, разыскиваемое греческими правоохранительными органами

На пограничном пропускном пункте задержано лицо, разыскиваемое греческими правоохранительными органами

13 ноября с КПП «Баграташен» был подвергнут приводу 39-летний Заза М., с 22 июня разыскиваемый НЦБ Интерпола Греческой Республики по обвинению в краже и попытке кражи:

Об этом «Арменпресс» сообщили в Полиции Армении.

Об обнаружении был проинформирован инициатор розыска.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения и вступившим в законную силу приговором суда.


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