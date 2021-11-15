На пограничном пропускном пункте задержано лицо, разыскиваемое греческими правоохранительными органами

13 ноября с КПП «Баграташен» был подвергнут приводу 39-летний Заза М., с 22 июня разыскиваемый НЦБ Интерпола Греческой Республики по обвинению в краже и попытке кражи:

Об этом «Арменпресс» сообщили в Полиции Армении.

Об обнаружении был проинформирован инициатор розыска.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения и вступившим в законную силу приговором суда.