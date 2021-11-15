Азербайджан с бронетехникой проник на территорию Армении и покинул ее в результате переговоров

Совет безопасности Армении распространил заявление, в котором говорится, что 14 ноября около 13:00 на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы подразделения Вооруженных сил Азербайджана с помощью бронетехники проникли на суверенную территорию Республики Армения. В заявлении говорится, что азербайджанская военная техника и войска, вторгшиеся на суверенную территорию Республики Армения, покинули ее после переговоров. Подразделения Вооруженных сил Республики Армения были выведены с вышеуказанных четырех боевых позиций.

«Арменпресс» представляет заявление Совета безопасности Армении.

«В результате действий Вооруженных сил Азербайджана четыре боевые позиции ВС Армении оказались в окружении. В результате переговоров азербайджанская военная техника и войска, вторгшиеся на суверенную территорию Республики Армения, покинули территорию Республики Армения, части Вооруженных сил Республики Армения были выведены с вышеуказанных четырех боевых позиций. Азербайджанские военнослужащие, вторгшиеся на суверенную территорию Республики Армения еще в мае этого года, продолжают оставаться на указанном участке.

Слухи о том, что командование Вооруженных сил РА и политическая власть не давали приказа обороняться, не соответствуют действительности. Совет безопасности РА поручил соответствующим органам провести надлежащее расследование инцидента.

Совет безопасности обращает внимание Российской Федерации, Организации Договора о коллективной безопасности и международного сообщества на продолжающуюся агрессию Вооруженных сил Азербайджана и подчеркивает, что эти действия направлены против суверенитета, территориальной целостности и региональной безопасности и стабильности Республики Армения и положениям трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г.

Совет безопасности Республики Армения выражает решимость властей и народа защищать суверенитет, территориальную целостность и независимость нашей родины.

Касаясь подконтрольных Азербайджану участков автомагистралей Горис-Капан и Капан-Чакатен, считаем необходимым подчеркнуть, что они что они, согласно документам, имеющим прямое правовое значение к границам Армении и Азербайджана еще со времен СССР не находятся на территории Республики Армения. Правительство Республики Армения приняло меры по созданию новой сети альтернативных дорог в Сюникской области, и эти работы будут завершены в ближайшее время. Считаем необходимым подчеркнуть, что ни один населенный пункт Республики Армения не лишен пути жизнеобеспечения.

Совет безопасности Республики Армения продолжает подчеркивать необходимость мирного урегулирования армяно-азербайджанской пограничной ситуации, то есть вывода войск с установленной де-юре границы Советской Армении и Советского Азербайджана и начала делимитации и демаркации границы под международным наблюдением.

Мы также призываем сопредседателей Минской группы ОБСЕ активизировать свои усилия по мирному и всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта».