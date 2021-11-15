Под председательством премьер-министра Армении состоялось заседание Совета безопасности. Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, помимо членов Совета безопасности, на заседании присутствовали спикер НС Ален Симонян, руководитель Аппарата премьер-министра Араик Арутюнян и руководитель фракции «Гражданский договор» Национального собрания Айк Конджорян.

«Со вчерашнего дня у нас уже было несколько встреч и обсуждений в разных форматах. Предмет обсуждения – факт вторжения азербайджанских войск на территорию Республики Армения на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы. Цель сегодняшней встречи - подвести итоги наших обсуждений, а также предоставить нашей общественности полную информацию о произошедших событиях.

Хочу подчеркнуть, что я принял решение освободить Аршака Карапетяна от должности министра обороны РА, назначить на эту должность Сурена Папикяна, который в настоящее время является вице-премьером Республики Армения.

Такое решение было принято в результате анализа событий, разворачивающихся со вчерашнего дня. Я утром пригласил г-на Карапетяна, поблагодарил его за работу на посту министра обороны РА, сказал, что ценю проделанную им работу, но на данный момент ситуация привела меня к решению, что должна быть смена министра обороны.

Сегодня мы в первую очередь заслушаем отчет начальника Генштаба господина Давтяна о ситуации, оперативной обстановке в целом, проанализируем ситуацию, постараемся принять решение о наших действиях, направленных на обеспечение безопасности, территориальной целостности и суверенитете Республики Армения», - заявил Никол Пашинян.