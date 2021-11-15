Ведутся переговоры для возобновления в Нагорном Карабахе поисков останков погибших военнослужащих

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха со всеми задействованными структурами ведет переговоры о возобновлении поисков останков погибших и без вести пропавших военнослужащих на оккупированных территориях.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила ГСЧС Арцаха.

«На прошлой неделе поиски останков погибших и без вести пропавших военнослужащих не проводились. ГСЧС ведет переговоры со всеми задействованными структурами о возобновлении работ. С 13 ноября 2020 года в результате поисков, проводимых на оккупированных территориях Арцаха и обмена останками с Азербайджаном, обнаружены останки 1 697 погибших военнослужащих и гражданских лиц», - говорится в заявлении ГСЧС.