Вице-премьер Мгер Григорян принял вице-президента Всемирного банка (ВБ) по региону Европы и Центральной Азии Анну Бьерде. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе Мгера Григоряна.

Вице-премьер приветствовал гостью, поблагодарил за содействие, оказываемое Всемирным банком в этот сложный период, подчеркнув роль Всемирного банка в борьбе с COVID-19. Мгер Григорян отметил, что сотрудничество с Всемирным банком имеет ключевое значение для Армении как по объему, так и по содержанию. Представляя основные направления новой программы правительства, вице-премьер подчеркнул, что уже сложившаяся комплексная база сотрудничества с ВБ создает серьезную основу для продолжения совместной работы по реализации приоритетных реформ правительства.

Вице-президент ВБ Анна Бьерде поблагодарила за прием и отметила, что программа правительства как Всемирным банком, так и другими партнерами по развитию Армении была оценена как целевая комплексная программа, направленная на решение поставленных задач. От имени Всемирного банка Анна Бьерде выразила готовность и дальше поддерживать оэправительство в реализации намеченных программ.

Обе стороны сосредоточили внимание на реформах государственного управления, включая процесс цифровизации и действия по повышению эффективности системы государственного управления. Обсуждались усилия по развитию человеческого капитала, особенно в контексте решения эпидемических проблем в секторах здравоохранения и образования.

Стороны обменялись мнениями о популяризации вакцинации от Covid-19, повышении доверия населения к процессу вакцинации и углублении сотрудничества в этом направлении.

Они также коснулись развития зеленой экономики в Армении, а также необходимости введения правительством инструментов стимулирования в этом направлении.