Аршак Карапетян освобожден с должности министра обороны Армении, его заменит Сурен Папикян
Указом президента Армении Аршак Карапетян освобожден с должности министра обороны Армении.
Другим указом президента Сурен Папикян освобожден с должности вице-премьера и назначен министром обороны.
Как передает «Арменпресс», указы опубликованы на официальном сайте президента Армении.
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