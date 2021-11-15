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Аршак Карапетян освобожден с должности министра обороны Армении, его заменит Сурен Папикян

Аршак Карапетян освобожден с должности министра обороны Армении, его заменит Сурен Папикян

Указом президента Армении Аршак Карапетян освобожден с должности министра обороны Армении.

Другим указом президента Сурен Папикян освобожден с должности вице-премьера и назначен министром обороны.

Как передает «Арменпресс», указы опубликованы на официальном сайте президента Армении.


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