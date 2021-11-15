В преддверии зимних праздников гуманитарная инициатива «Аврора» и Офиса ООН в Армении инициировали благотворительную рождественскую ярмарку в помощь нуждающимся людям.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Фонд IDeA, отметив, что основным партнером мероприятия является благотворительный Фонд «Товмасян».

Вместе с тем отмечается, что участие в ярмарке, содействие инициативе «Авроры» и Офиса ООН в Армении - хороший повод для доброго начала и проявления доброты.

Вся выручка будет направлена на улучшение жизни людей, оказавшихся в трудных условиях в разных уголках мира, страдающих от конфликтов, преступлений против человечности или других серьезных нарушений прав человека.

«Зимние праздники - прекрасный повод для радости и встречи с друзьями и с семьей, но я думаю, что это и прекрасная возможность протянуть руку помощи тем, у кого нет такого счастья. Как вам известно, «Аврора» основана на универсальной идее благодарности, к которой может присоединиться любой желающий. Выражая благодарность через действие, Аврора показывает, как можно не только выжить, но и преуспеть, и откликнуться на доброту добротой, обращаясь к другим. Участвуя в нашей рождественской благотворительной ярмарке, каждый сможет сделать это, и прекрасно провести время», - сказал Никола Станиш, исполнительный директор Гуманитарной инициативы «Аврора».

Рождественская ярмарка пройдет в воскресенье 12 декабря 2021 года, с 10: 00 до 20: 00, в Концертном зале «Двин» (ул. Пароняна 40, Ереван, Армения). Атмосфера Рождества и широкий ассортимент товаров - книги, игрушки, сувениры, открытки, ручные поделки, украшения и т. д., также и праздничные яства, напитки - сделают рождественскую ярмарку особенным местом для всей семьи. Вход свободный для всех. Мероприятие пройдет с соблюдением противоэпидемических правил, необходимо быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

«Зимние ярмарки - это добрая традиция во многих странах и культурах, а также отличный способ собрать средства для оказания помощи наиболее нуждающимся. Мы рады, что можем это мероприятие провести вместе с Гуманитарной инициативой «Аврора», поскольку в мире и в Армении все еще очень много общин, которые остро нуждаются в помощи. Наша коллективная ответственность - продолжать заботиться о людях и поддерживать их до тех пор, пока это необходимо, и помогать проложить путь к устойчивому развитию для всех. Я надеюсь, что эта совместная инициатива также станет традицией, и вместе мы сможем помочь большему количеству людей», - сказал Шомби Шарп, постоянный координатор ООН в Армении.