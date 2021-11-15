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Корабль ВМС США Mount Whitney покидает Черное море после завершения учений

Корабль ВМС США Mount Whitney покидает Черное море после завершения учений

Штабной корабль Mount Whitney ВМС США в понедельник приступил к переходу из Черного моря в Средиземное после завершения совместных учений с партнерами по НАТО. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США.

"Флагман Шестого флота США USS MountWhitney <...> начал свой переход из Черного моря в Средиземное после завершения морских операций и учений вместе с союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в публикации в Twitter Шестого флота.

10 ноября Минобороны РФ сообщило, что корабли ВМС США прибыли для участия в проводимых объединенным командованием Вооруженных сил США в Европе многонациональных учениях в Черноморском регионе. По данным Минобороны, там находились эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и Mount Whitney ВМС США.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что речь идет о внеплановых действиях сил США. В ведомстве указали, что Вашингтон формирует многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. По оценке МО РФ, подобные действия становятся дестабилизирующим фактором в регионе.


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