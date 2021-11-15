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В Иране около ста человек пострадали при землетрясении

В Иране около ста человек пострадали при землетрясении

Число пострадавших в результате землетрясения на юге Ирана возросло до 99 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на медиков.

Ранее сообщалось о двух погибших и 27 пострадавших.

"Из этих 99 пострадавших на данных момент 10 госпитализированы", - сообщила агентству представитель медицинского университета провинции Хормозган, пострадавшей из-за толчков, Фатима Нурузьян.

Она также добавила, что 88 человек были отпущены домой после получения необходимой медицинской помощи.

Два землетрясения магнитудой более 6,0 произошли в воскресенье днем. Их эпицентр располагался приблизительно в 60 километрах от города Бендер-Аббас (провинция Хормозган). Были зафиксированы несколько афтершоков.

 


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