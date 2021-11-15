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В Армении за день подтверждено 378 новых случаев заражения Covid-19, вылечились 1 962 заболевших

В Армении за день подтверждено 378 новых случаев заражения Covid-19, вылечились 1 962 заболевших

По состоянию на 11:00 15 ноября в Армении подтверждено 378 новых случаев заражения Covid-19, вылечились 1 962 заболевших, есть 39 летальных случаев.

За прошедший день проведено 5 966 тестов. Общее количество тестов достигло 2 246 603.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

Всего подтверждено 328 963 случая заражения Covid-19, из них 293 7604 - вылечились, есть 7 016 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 26 810 пациентов.


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