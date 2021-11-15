Женская и мужская сборные Армении по шахматам одержали победы в 3-м туре чемпионата Европы

Женская и мужская сборные Армении по шахматам в 3-м туре командного чемпионата Европы одержали победы.

Как передает «Арменпресс», мужская команда соревновалась с командой Израиля и победила со счетом 2,5: 1,5. В составе сборной Армении победу одержал Габриел Саркисян, очки поделили Айк Мартиросян, Роберт Ованнисян и Самвел Тер-Саакян. Сейчас сборная Армении на 6 месте.

Женская команда соревновалась с Польшей и выиграла со счетом 3:1. В команде победы одержали Элина Даниелян и Анна Саркисян. Лилит Мкртчян и Сусанна Габоян завершили свои партии вничью. Женская команда входит в тройку лидеров. Россия на первом месте.

В чемпионате Европы по шахматам среди мужчин участвует 39 команд, среди женщин - 31 команда. Турниры проходят по швейцарской системе, они состоят из 9 туров.