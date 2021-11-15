COVID-19: в Армении проведено более 1 млн вакцинаций

По состоянию на 14 ноября в Армении проведено 1 004 493 вакцинаций от COVID-19. Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что 682 188 человек получили первый компонент, 322 305 человек - второй компонент.

В Армении доступны вакцины «Коронавак» (2-ой компонент), «АстраЗенека», «Спутник-V», «Синофарм» и «Модерна».

Вакцинация проводится в организациях первичной медико-санитарной помощи во все дни недели. В субботу и воскресенье установлены дежурства с 10:00 до 16:00.Необходимо заранее позвонить в любую поликлинику, независимо от регистрации, и записаться на вакцинацию. Также могут быть вакцинированы и иностранные граждане.

Вакцинация бесплатна.