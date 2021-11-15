Выборы в ОМС: по предварительным итогам ГД лидирует в Иджеване и Степанаване, уступил в Капане

Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные результаты выборов в органы местного самоуправления, состоявшихся 14 ноября 2021 года в общинах Капан Сюникской области, Иджеван Тавушской области и Степанаван Лорийской области.

Как передает «Арменпресс», в Капане победу одержал блок «Шант», за него проголосовали 13 962 избирателя, за партию «Гражданский договор» - 5 791 избиратель. В Капане из 31 673 избирателей проголосовали 20 087 граждан.

В общине Иджеван Тавушской области абсолютным большинством голосов победила партия «Гражданский договор». За правящую партию проголосовало 10 300 граждан, за АРФД - 1 964. В Иджеване проголосовали 33 009 человек из 12 383.

В общине Степанаван Лорийской области партия власти также одержала уверенную победу. За партию «Гражданский договор» проголосовали 4 004 человека, за АНК - 218, за РПА - 705 человек. Из 13 343 избирателей Степанавана проголосовали 5 107.