Выборы в ОМС: по предварительным итогам в Иджеване и Степанаване лидирует ГД

По предварительным результатам выборов в органы местного самоуправления в общине Иджеван Тавушской области и в Степанаване лидирует партия «Гражданский договор». Как передает «Арменпресс», ЦИК параллельно с подсчетом голосов опубликовал результаты голосования.

В Иджеване из 30 избирательных участков были подведены предварительные итоги 6. По результатам 6 избирательных участков партия «Гражданский договор» набрала 1 760 голосов, а АРФД - 365.

В Степанаване из 13 избирательных участков подведены предварительные итоги 6. В соответствии с этим, ГД набрал 1 304 голоса, РПА - 225 голосов, АНК - 105 голосов.