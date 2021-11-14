Проверка знаний и новые контакты: как Армения приняла участие в Международной акции «Географический диктант»

Международная просветительская акция «Географический диктант» показала удивительный настрой, интерес к географии и большую активность армянской молодежи. Об этом заявил в рамках проведения акции на платформе Русского дома в Ереване Даниил Арутюнов – путешественник, спортсмен, основатель компании Scream of Soul, которая внедряет и развивает экстремальные виды спорта в Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Русского дома в Ереване, օснователь экстремального туризма в Армении пришел поприветствовать участников ежегодной акции на площадке Русского дома в Ереване.

«В контексте сегодняшнего диктанта в первую очередь мы стараемся сформировать атмосферу дружбы, наладить контакты и настроить всех на активный лад. Именно этим акция близка духу альпинистов. Мне очень понравилось это мероприятие и то, как ребята настроены, как они выражают интерес к географии. Готов хоть каждый год участвовать в такого рода мероприятиях», - сказал Даниил Арутюнов и рассказал о том, почему знание географии столь важно представителям его профессии и чем занимаются члены их большой команды.

Ребята после такого интересного знакомства получили возможность не только проверить свои знания по географии, но и почувствовать свободу путешествий, окунуться в мир географических открытий и атмосферу интеллектуального соперничества. В ходе «диктанта», который на самом деле представляет собою довольно сложный тест, участникам акции надо было ответить на вопросы по географии России и выполнить задания, требующие применения образного мышления, системной логики, серьезной эрудиции.

«Я решила поучаствовать в Географическом диктанте потому, что эта идея мне показалась очень интересной. Люблю такого рода мероприятия. Во-первых, хочется проверить свои знания, во-вторых, понять, какого типа там вопросы, может быть, я для себя что-то интересное найду и что-то меня особо заинтересует, поэтому пришла сюда», - поделилась мыслями 17-летняя студентка Ереванского филиала МГУ Милена Кюрегян.

По словам же председателя студенческого совета Филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Давида Багдасаряна, команда этого вуза решила принять участие, поскольку считает диктант своего рода акцией патриотического воспитания. «Участвуя в этих мероприятиях, мы поддерживаем и искореняем историческую искаженность, то есть каждый раз обобщая и узнавая что-то новое, мы сами развиваемся», - сказал 19-летний студент.

Диктант проводила ведущий специалист по координации научно-методических программ отдела научных, образовательных и гуманитарных проектов Русского дома в Ереване, кандидат педагогических наук, доцент ГУ имени В.Я. Брюсова Светлана Самуэлян.

«Армения участвует в этой замечательной акции с 2018 года. Вопросы диктанта носят не столько контролирующий, сколько обучающий и мотивирующий характер и призваны, несмотря на их сложность, активизировать и поддерживать интересы участников к географии в целом и географии России в частности», - сказала модератор мероприятия на платформе Русского дома в Ереване Свнтлана Самуэлян.

14 ноября 2021 года стартовал седьмой Географический диктант, который проводится Русским географическим обществом по инициативе Председателя Попечительского Совета Общества, Президента Российской Федерации Владимира Путина ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения. Акция проходит в трёх форматах — очном, дистанционном и онлайн.

В Армении Географический диктант, помимо платформ Русского дома в Ереване (в Гюмри, Капане, Ванадзоре) очно проводился сегодня также среди военнослужащих 102-й российской военной базы и на других площадках. От Армении всего имели право участвовать порядка 570 человек.

Все желающие могут также принять участие в Диктанте онлайн на сайте: dictant.rgo.ru. Он завершится в 14:00 24 ноября по московскому времени. Написать Диктант онлайн можно будет где угодно и в любое время. Регистрация для этого не нужна. Результат будет известен сразу после того, как участник ответит на последний вопрос.

Полная информация о Диктанте размещается на официальном сайте Русского географического общества: https://dictant.rgo.ru/

В прошлом году география мероприятия охватила 109 стран - это 238 площадок и около 7000 участников.