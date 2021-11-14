Сегодня - Всемирный день борьбы с диабетом. Какие работы ведутся в Армении

14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day).

Как передает Арменпресс, по этому поводу Минздрав РА опубликовал на своей странице в Facebook данные о работе, связанной с заболеванием в Армении.

В Армении реализуется программа «Победим диабет вместе», в рамках которой инсулинозависимым детям и лицам до 23 лет бесплатно предоставляются аналоги инсулина, тест-полоски, приборы для измерения уровня глюкозы в крови.

«В рамках программы «Профилактика и Контроль» продолжается скрининг на неинфекционные заболевания. Все граждане Армении в возрасте от 35 до 68 лет имеют возможность бесплатно пройти обследование в первичном звене медико-санитарной помощи - для раннего выявления и профилактики гипертонии и диабета», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, государство обеспечивает лекарствами 100% инсулинозависимых больных сахарным диабетом 1 типа. Уровень лекарственного обеспечения пациентов с сахарным диабетом 2 типа на постоянной основе составляет 100%.

«В условиях пандемии COVID-19 пациенты с СД относятся к группе риска: они уязвимы перед тяжелым течением болезни, возникновением осложнений, исходом.

Вакцинация против COVID-19 людям с сахарным диабетом снизит сложность течения болезни и риск нежелательных исходов», - заявляет Минздрав РА.