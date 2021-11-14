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Азербайджан пытался обеспечить позиционное продвижение в восточном направлении. Жертв со стороны РА нет

Азербайджан пытался обеспечить позиционное продвижение в восточном направлении. Жертв со стороны РА нет

14 ноября около 13:00 часов подразделения ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление на восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Началась интенсивная перестрелка. Армянские военнослужащие предотвратили попытки противника утвердиться в этом районе. Ситуация пока остается напряженной. 

Об этом  Арменпресс сообщили в Министерстве обороны Республики Армения.

«В настоящее время при посредничестве российской стороны ведутся переговоры по урегулированию ситуации. «С армянской стороны потерь нет», - сообщили в Минобороны РА, добавив, что будут регулярно предоставлять информацию о дальнейшем развитии ситуации.


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