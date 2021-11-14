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В Армении ожидается погода преимущественно без  осадков  

В Армении ожидается погода преимущественно без  осадков  

Днем 14 ноября, в ночь на 15 ноября, в ночь с 16 на 19 ноября на территории Армении осадков не ожидается. Во второй половине дня 16 ноября в некоторых регионах ожидаются слабые осадки. 

Ветер ожидается северо-восточный, скорость  2-5 м / с. 

Температура воздуха существенно не изменится

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 14 ноября днем, 15-19 ноября в Ереване осадков не ожидается.

 


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