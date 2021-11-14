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Covid-19: в Арцахе зарегистрировано 56 новых случаев, 2 человека скончались  

Covid-19: в Арцахе зарегистрировано 56 новых случаев, 2 человека скончались  

13 ноября в Арцахе проведено 199 тестов, по результатам которых зарегистрировано 56 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщили Арменпресс в  Министерства здравоохранения Арцахской Республики, 145 инфицированных в настоящее время проходят стационарное лечение от коронавируса. Врачи оценивают состояние 20 пациентов как крайне тяжелое, 75 (среди них молодые люди) - как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

«Вследствие коронавирусного заболевания умерли 2 человека. 

В течение  2021 года для лабораторного выявления коронавируса было проведено тестирование 20183 граждан, по результатам чего у 3170 граждан  зарегистрирован положительный результат теста», - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как  можно раньше, а также сообщает, что населению республики необходимо незамедлительно пройти вакцинацию от COVID-19, тем самым защитив  здоровье – Ваше и Ваших близких. 

Согласно источнику, вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения  Республики Арцах,  в районных медицинских объединениях до 19։00 часов.

 

 

 


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