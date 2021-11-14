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В 16 км к северо-востоку от села Бавра произошло землетрясение

В 16 км к северо-востоку от села Бавра произошло землетрясение

Сейсмологическая сеть  Территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения зарегистрировала землетрясение в 16 км к северо-востоку от села Бавра. Координаты: 41,24 градусов северной широты и 43,91 градусов восточной долготы (пограничная зона Грузия-Армения), глубина очага 10 км, магнитуда - 2,7.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, сила землетрясения в эпицентре составила 3-4 балла. 

Согласно источнику, землетрясение ощущалось в селах Сарагюх и Бавра Ширакской области РА, а также в селах Норашен, Мецаван и Дзорамут Лорийской области - силой 2-3 балла.

 


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