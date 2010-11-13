Анонс мероприятий на 15 ноября
17:45, Ноябрь 13, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 13.11-17:45 Анонс мероприятий на 15 ноября
- 13.11-17:10 Президент Грузии предлагает ЮНЕСКО объявить Международный день кавказских языков
- 13.11-17:00 Лукашенко хотел бы получить несколько дивизионов «Искандеров»от России
- 13.11-16:48 Возбуждено уголовное дело по инциденту, спровоцированному азербайджанским военнослужащим в районе Шуши
- 13.11-16:23 16 ноября в некоторых регионах Армении ожидаются осадки
- 13.11-16:09 Высший Духовный совет надеется, что НСоставит5-7 января нерабочими
- 13.11-15:13 А. Карапетян поручил вести строгий контроль за полным проведением в воинских частях подготовки к зиме
- 13.11-14:48 В Грузии коронавирусом заразились еще 4565 человек, умерли - 78
- 13.11-14:34 Главы МИД России и Франции обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта
- 13.11-14:18 Спасатели Арцаха с 18 октября прекратили поискиостанков в Нагорном Карабахе
- 13.11-14:02 Путин не видит необходимости проводить учения в Черном море в ответ НАТО
- 13.11-13:44 За год российские миротворцы уничтожили в Нагорном Карабахе более 26 тысяч взрывных устройств
- 13.11-13:23 Число беженцев на границе с Беларусью достигло 1500. Министр ВД Польши
- 13.11-13:03 Бросившего гранату в сторону азербайджанцев в районе Шушипередадут армянской стороне. ЗПЧ Арцаха
- 13.11-13:01 США выражают озабоченность Москве и Минскув связи с проблемой беженцев на границе с Беларусью
- 13.11-12:56 Драка в зале компьютерных игр на улице Молдовакан
- 13.11-12:49 Беларусь сообщает о переходе группы беженцев в Польшу
- 13.11-11:47 В Японии новая вспышка птичьего гриппа
- 13.11-11:30 В ответ на провокации азербайджанцев неизвестный бросил взрывчатку в сторону КПП Шуши. СНБ Арцаха
- 13.11-11:21 Альтернативы мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта нет. Румынский депутат
- 13.11-11:16 Covid-19: за сутки в Армении подтвержден 1251 случай заражения, 39 человек скончались
- 13.11-10:57 Европейские индексы - 12-11-21
- 13.11-10:56 Американские индексы выросли - 12-11-21
- 13.11-10:54 Цены на цветные металлы - 12-11-21
- 13.11-10:52 Цены на драгоценные металлы выросли - 12-11-21
18:34, 08.11.2021
Просмотрели 2069 раз Межгосударственная дорога Степанакерт-Шуши-Бердзор двусторонне открыта
19:59, 08.11.2021
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22:49, 07.11.2021
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16:45, 07.11.2021
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22:04, 09.11.2021
Просмотрели 1268 раз Российская миротворческая миссия подтвердила убийство азербайджанцами мирного жителя около Шуши