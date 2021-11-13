Президент Грузии предлагает ЮНЕСКО объявить Международный день кавказских языков

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на конференции, посвященной 75-летию ЮНЕСКО в Париже, с инициативой установления Международного дня кавказских языков.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в аппарате президента Грузии.

«Хочу обратить ваше внимание на кавказскую семью языков, это самая маленькая языковая семья на евразийском континенте, но в нее входят десятки языков. Абхазский - один из языков, который издревле представлял Кавказ. Все эти языки, за исключением грузинского, находятся под угрозой исчезновения», - сказала Зурабишвили, отметив, что ситуацию необходимо менять.

«Обращаюсь к вам с инициативой организации, цель которой - привлечь внимание и участие международного сообщества в учреждении Международного дня кавказских языков. Мы должны их спасти», - сказала она.

В кавказской семье языков более 30 языков, которые объединены в 4 группы.