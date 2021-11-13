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Лукашенко хотел бы получить несколько дивизионов «Искандеров»от России

Лукашенко хотел бы получить несколько дивизионов «Искандеров»от России

Президент Беларуси Александр Лукашенко хотел бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». 

Как  передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом президент Беларуси заявил в интервью российскому журналу "Национальная оборона".

Лукашенко сказал, что ракетные системы с дальностьюпоражения 500 км стране необходимо для развертывания на  западном и южном направлениях.


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