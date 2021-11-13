Лукашенко хотел бы получить несколько дивизионов «Искандеров»от России
17:00, 13 Ноябрь, 2021
Президент Беларуси Александр Лукашенко хотел бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».
Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом президент Беларуси заявил в интервью российскому журналу "Национальная оборона".
Лукашенко сказал, что ракетные системы с дальностьюпоражения 500 км стране необходимо для развертывания на западном и южном направлениях.
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