16 ноября в некоторых регионах Армении ожидаются осадки

Днем 13 ноября, 14-15 ноября, ночью 16 ноября, 17-18 ноября в Армении осадков не ожидается.

Во второй половине дня 16 ноября в некоторых регионах ожидаются осадки.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, ветер северо-восточный, 2-5 м / с. Температура воздуха существенно не изменится.

13 ноября, 14-18 ноября в Ереване осадков не ожидается.