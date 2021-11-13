Спасатели Арцаха с 18 октября прекратили поискиостанков в Нагорном Карабахе

В результате годичных поисковых работ и обмена телами с Азербайджаном после Арцахской войны 2020 г., было обнаружено 1697 останков.

Как передщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал начальник управления информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.

«13 ноября 2020 года в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с российскими миротворческими силами, миссией МККК и азербайджанской стороной при активном участии Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Шуши начался процесс поиска, обнаружения и обмена тел.

В тот день армяне и азербайджанцы впервые встретились лицом к лицу и договорились об обмене телами погибших военнослужащих.

Работу на месте координировали бывший директор Службы по чрезвычайным ситуациям (ныне министр внутренних дел) генерал-майор Карен Саркисян и его заместитель (ныне директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям) полковник Мехак Арзуманян», - написал Тадевосян.

По сообщению начальника управления информации и общественных связей ГСЧС, обыск приостановлен с 18 октября.