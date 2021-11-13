Путин не видит необходимости проводить учения в Черном море в ответ НАТО

Президент России Владимир Путин не считает целесообразным проведение российских учений в Черном море в ответ на учения НАТО.

Как передает Арменпресс, президент России в беседе с ведущим передачи "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным сказал, что это серьезный вызов для России, но, тем не менее, нет необходимости обострять ситуацию.

Об этом сообщает ТАСС.

«Должен сказать, что наш министр обороны тоже предлагал провести внеплановые учения в этой акватории, но я считаю, что это нецелесообразно, не стоит там нагнетать обстановку. Поэтому министр обороны России ограничивается военными учениями в сопровождении авиации и кораблей», - сказал глава Кремля, отметив тот факт, что США и другие союзники по НАТО в настоящее время проводят внеплановые военные учения в Черном море.

Путин добавил, что там не только сформирована сильная группировка кораблей, но и во время учений используется военная авиация, в том числе военная.