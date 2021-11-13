За год российские миротворцы уничтожили в Нагорном Карабахе более 26 тысяч взрывных устройств

Военнослужащие подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе продолжают работу по очистке территорий и социальной инфраструктуры от взрывоопасных объектов.

Как сообщает «Арменпресс», заявление об этом распространило Министерствообороны Российской Федерации.

«С 23 ноября 2020 года по сей день отряды гуманитарного разминирования российской миротворческой группы разминировали более 2300 га территорий, а также 683 км дорог, около 2000 зданий. Всего было обнаружено и обезврежено более 26 000 единиц боеприпасов», - сказал Илья Столичный, официальный представитель российских миротворческих сил.