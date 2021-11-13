США выражают озабоченность Москве и Минскув связи с проблемой беженцев на границе с Беларусью

Власти Соединенных Штатов выразили озабоченность Москве и Минску в связи с ситуацией с беженцами на границе между Беларусью и Польшей.

Как передает Арменпресс, об этом журналистам заявил президент США Джо Байден.

"Это вызывает большое беспокойство. Мы выразили озабоченность и России, и Беларуси. Мы думаем, что это проблема», - сказал он.

Кризис на границе с Беларусью и Латвией, Литвой и Польшей особенно обострился с 8 ноября, когда несколько тысяч беженцев с Ближнего Востока и Африки подошли к польской границе со стороны Беларуси. Они отказываются покидать приграничную зону, а некоторые даже пытаются нелегально пересечь границу и войти в Польшу.

Страны-члены ЕС обвинили Беларусь в преднамеренном нагнетании ситуации и пообещали ввести санкции. В ответ президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что виновниками ситуации являются именно страны Запада, из-за действий которых люди спасаются бегством от войны.