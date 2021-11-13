В ответ на провокации азербайджанцев неизвестный бросил взрывчатку в сторону КПП Шуши. СНБ Арцаха

Служба национальной безопасности Арцаха распространила заявлениепо поводу инцидента 13 ноября возле КПП в Шуши.

Как передает Арменпресс, Служба национальной безопасности Арцаха сообщает, что 13 ноября Служба национальной безопасности Республики Арцах получила информацию о том, что рано утром на межгосударственной автотрассе Степанакерт-Бердзор, недалеко от КПП Шуши, в ответ на провокационные действия азербайджанских военнослужащих неизвестный бросил взрывное устройство на участке блокпоста, после чего межгосударственная дорога Степанакерт-Шуши-Бердзор была двусторонне закрыта.

«Правоохранительные органы Республики Арцах совместно с российскими миротворческими войсками проводят соответствующие оперативно-розыскные и уголовно-процессуальныеые мероприятия по выяснению обстоятельств происшествия.

Межгосударственная дорога Степанакерт-Шуши-Бердзор в настоящее время открыта двусторонне. В результате инцидента среди граждан Арцаха раненыхи пострадавших нет», - говорится в сообщении.

СНБ Арцаха призывает не поддаваться панике и сохранять спокойствие, воздерживаться от распространения вызывающих панику новостей, следить только за официальными новостями