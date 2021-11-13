Covid-19: за сутки в Армении подтвержден 1251 случай заражения, 39 человек скончались

По состоянию на 11:00 часов 13 ноября в Армении в целом подтвержден 328 081 случай заболевания коронавирусом, из них 292092 человека вылечились. В настоящее время получают лечение 27.642 пациента.

Всего проведен 2 миллиона 237 тысяч 401 тест.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Армения, уточнив, что за последние сутки проведено 10 тысяч 338 тестов, по результатам которых подтвержден 1251 новый случай. 2192 человека выздоровели, 39 человек скончались

В целом, сообщается о 6976 случаях смерти от коронавируса. Общее количество случаев смерти от других болезней - 1371.