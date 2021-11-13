Европейские индексы - 12-11-21
МОСКВА, 13 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 ноября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.07% и составил 16094.07 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.45% и составил 7091.40 пункта, британский FTSE снизился на 0.49% и составил 7347.91 пункта, а российский RTSI снизился на 3.79% и составил 1784.28 пункта.
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