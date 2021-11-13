Время в Ереване: 11:07:36,   13 Ноябрь

Межгосударственная автодорога Степанакерт-Шуши-Бердзор двусторонне открыта

Межгосударственная автодорога Степанакерт-Шуши-Бердзор двусторонне открыта

Межгосударственная автодорога Степанакерт-Шуши-Бердзор открыта с обеих сторон. 

Об этом Арменпресс сообщили в полиции Министерства внутренних дел Республики Арцах.

«Свободное и безопасное передвижение обеспечат российские миротворческие войска. 

Позже полиция Республики Арцах предоставит дополнительную информацию об инциденте между армянской и азербайджанской сторонами», - говорится в сообщении.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]