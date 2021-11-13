Межгосударственная автодорога Степанакерт-Шуши-Бердзор двусторонне открыта

Межгосударственная автодорога Степанакерт-Шуши-Бердзор открыта с обеих сторон.

Об этом Арменпресс сообщили в полиции Министерства внутренних дел Республики Арцах.

«Свободное и безопасное передвижение обеспечат российские миротворческие войска.

Позже полиция Республики Арцах предоставит дополнительную информацию об инциденте между армянской и азербайджанской сторонами», - говорится в сообщении.