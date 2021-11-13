Межгосударственная дорога Степанакерт-Бердзор двусторонне закрыта. Ведутся переговоры с Азербайджаном
10:06, 13 Ноябрь, 2021
Полиция МВД Республики Арцах сообщает, что из-за инцидента между армянской и азербайджанской сторонами межгосударственная дорога Степанакерт-Бердзор двусторонне закрыта.
«Правоохранительные органы Республики Арцах вместе с российскими миротворческими силами ведут переговоры с противоборствующей стороной с целью организации бесперебойного движения.
Другие подробности инцидента будут опубликованы позже», - как передает Арменпресс говорится в сообщении.
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