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На полигоне «Баграмян» состоялись батальонные тактические учения

На полигоне «Баграмян» состоялись батальонные тактические учения

На полигоне «Баграмян» 12 ноября были проведены батальонные тактические учения с боевой стрельбой.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, целью учений было совершенствование навыков командного состава по организации и ведению контрнаступательного боя.

Поражение целей условного противника в ходе учений было осуществлено с использованием электронных планшетов, загруженных координатами размещения заранее рассчитанных назначений, что значительно повысило эффективность поражения целей.

С помощью электронных планшетов было также направлено основное направление огня минометов.


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