Министр обороны Армении принял руководителя ереванского офиса Совета Европы
Министр обороны Армении Аршак Карапетян 12 ноября принял руководителя ереванского офиса Совета Европы Мартину Шмидт.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Карапетян поздравил Мартину Шмидт с вступлением в должность главы офиса СЕ и пожелал ей успехов в выполнении ее миссии. Были обсуждены вопросы, связанные с реализацией второго этапа программы «Права человека и женщины в Вооруженных силах Армении», осуществляемой офисом Совета Европы в Ереване. Программа поддерживает проводимую в Вооруженных силах работу по реализации прав военнослужащих и основных свобод, обеспечению равных возможностей для женщин-военнослужащих.
Собеседники подчеркнули важность обеспечения преемственности программы и развития новых направлений сотрудничества.
Программа «Права человека и женщины в Вооруженных силах Армении» способствует развитию военного потенциала военнослужащих, эффективному осуществлению мероприятий, предусмотренных стратегией омбудсмена, а также оказанию экспертной помощи в изучении и совершенствовании законодательства, регулирующего социальные и медицинские права военнослужащих и членов их семей, и др.
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