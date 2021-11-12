Сейчас в Шуши нет ни одного армянина, кто за это ответит? Депутат - послу Нидерландов

По советскому законодательству, Азербайджану было запрещено менять статус Нагорного Карабаха без согласия проживающих там людей. Если руководствоваться нормами международного права, то почему Азербайджан так и не осужден за отмену статуса Нагорного Карабаха и игнорирование права арцахских армян на самоопределение?

Как передает Арменпресс, об этом заявил депутат НС Виген Хачатрян в ходе Форума международной безопасности Института международных вопросов и безопасности Армении, задав вопрос Чрезвычайному и Полномочному Послу Королевства Нидерландов в Армении Нико Схермерсу – в ответ накомментарий посла нагорно-карабахской проблемы.

Посол Нидерландов, присутствовавший на Форуме безопасности в качестве почетного гостя, отвечая на вопрос о визите в Шуши своего голландского коллеги, посла Нидерландов в Азербайджане, сказал, что якобы Советский Союз передал Нагорный Карабах Азербайджану «согласно международному закону (или праву)», то есть «according to the international law».

Кстати, посол ошибочно упомянул год передачи Нагорного Карабаха, вместо 1921 года указав 1991 год, когда Советский Союз уже был на грани распада.

«Согласно международному праву, Нагорный Карабах был передан Азербайджану в 1991 году Советским Союзом. Конечно, у него был особый статус автономной области в составе Азербайджана. Это означает, что любой посол в Баку также аккредитован в Нагорном Карабахе, в отличие от посла, аккредитованного в Ереване. Это, в свою очередь, означает, что мой коллега в Баку может поехать в Шуши или другие места», - сказал посол Нико Схермерс.

На высказывание посла отреагировал депутат Виген Хачатрян: «Если мы должны упомянуть законодательство СССР и если мы хотим руководствоваться им, то в то время Азербайджан взял обязательство— законом Азербайджану было запрещеноменять статус Нагорного Карабаха без согласия народа Нагорного Карабаха. Но сегодня Азербайджан заявляет, что «Нагорного Карабаха не существует», то есть нарушает упомянутое Вами международное право, однако это не осуждается.

Если мы принимаем это за отправную точку, то Азербайджан не имеет права менять статус Нагорного Карабаха. Равно как и Азербайджан не имеет права считать Нахичевантерриторией Азербайджана, поскольку автономная республика появилась в Азербайджане по совершенно иному соглашению. Теперь мне интересно: если мы двигаемся в соответствии с международными стандартами,то почему правительство Азербайджана не осуждено за отмену статуса Нагорного Карабаха и игнорирование права армянского народа на самоопределение?»

Представитель фракции "Гражданский договор", который активно участвовавший в Арцахском движении, в 1990 г. был депутатом Верховного Совета первого созыва (1990-95 гг.) и депутатом Национального собрания первого созыва (1995-99гг.), напомнил, что когда Советский Союз подарил Нагорный Карабах Азербайджану, 80% населения столицы Шуши составляли армяне, а теперь там нет ни одного армянина.

«Сейчас там нет ни одного армянина. Кто за это ответит? В Нахичеванской Автономной Республике нет ни одного армянина. Кто даст этому оценку?» - задал риторическийвопрос политик.

Посол Схермерс ответил, что он, конечно, эксперт по советскому праву, но может сказать, что в 1991 году, когда распался Советский Союз, возникло 15 независимых государств, и Европа признала эти страны в пределах этих границ.

«Но вы совершенно правильно говорите, что Армения была обеспокоена, и сейчас обеспокоена, и будет обеспокоена тем, что армянское население лишено возможности жить на своей родине – своей колыбели. Это, конечно, довольно сложная ситуация, да и сам конфликт очень сложный, и мы, конечно, поддерживаем Вашу озабоченность в решении проблемы, суть которой не в том, чтобы чисто автоматически передавать какие-то территории одного государства другому. Здесь нужно думать о том, что меньшинство живет в более крупной стране, и права этого меньшинства должны быть защищены. Но решение находится не в наших руках, а в руках обеих стран», - добавил посол.

Автор Арам Саркисян