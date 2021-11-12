Высший духовный совет ААЦ глубоко обеспокоен ростом смертей вследствие коронавируса

Высший духовный совет Армянской Апостольской церкви, обсуждая эпидемическую ситуацию в Армении, с глубокой обеспокоенностью и сожалением отметил рост показателей инфицирования и, как следствие, количества погибших. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу Первопрестольного Святого Эчмиадзина в Facebook, Высший духовный совет подтвердил позицию Первопрестольного Святого Эчмиадзина о том, что вакцинация от коронавируса не представляет духовной угрозы. Была подчеркнута важность того, чтобы в текущих условиях эпидемии личная свобода строго сопоставлялась с общественной ответственностью, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и жизни других.

Совет высоко оценил самоотверженное служение врачей и медицинских работников по спасению человеческих жизней.

Высший духовный совет также считает необходимым, чтобы соответствующие органы здравоохранения приняли меры для предотвращения распространения противоречивой информации о полезности вакцинации с целью повышения эффективности борьбы с эпидемией.

Совет повторил свой призыв принять все превентивные меры для преодоления эпидемии.