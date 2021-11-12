Турция запрещает гражданам Ирака, Сирии и Йемена вылет в Беларусь 

Власти Турции под давлением ЕС запретили продавать авиабилеты на рейсы в Беларусь гражданам Ирака, Сирии и Йемена и принимать их на борт самолетов, следующих по данному маршруту. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Deutsche Welle, о данном запрете, введенном на неопределенное время, сообщило 12 ноября управление гражданского воздушного транспорта Турции.

В тот же день белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что отказывается принимать граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсы, следующие из Турции в Беларусь. Как отмечается в заявлении, размещенном на сайте перевозчика, запрет действует с 12 ноября и принят в соответствии с "решением компетентных органов Турции". "Пассажиры авиакомпании "Белавиа", попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения", - указывается в документе.

Авиакомпания "Иракские авиалинии" в пятницу заявила об отказе возобновлять перелеты в Минск на фоне сложной ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

Накануне вечером государственный секретарь канцелярии президента Польши и глава управления международной политики Якуб Кумох сообщил в Twitter, что авиакомпания Turkish Airlines больше не будет принимать граждан Ирака, Сирии и Йемена на борт самолетов, следующих в Минск. Исключение составят владельцы дипломатических паспортов, указал Кумох. От имени президента Анджея Дуды он поблагодарил "всех, кто участвовал в переговорах по этому вопросу".