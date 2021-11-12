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Блинкен выразил озабоченность перемещениями российских войск у границы с Украиной

Блинкен выразил озабоченность перемещениями российских войск у границы с Украиной

Власти США не располагают данными о возможных намерениях РФ у границы Украины, но озабочены перемещениями российских войск. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы серьезно озабочены нерегулярными перемещениями, которые мы наблюдаем вблизи украинской границы. Я не могу говорить о намерениях со стороны России - мы не знаем их. Однако мы знаем, что в прошлом российские войска совершали провокации на границе с Украиной - и тогда они совершили вторжение", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.

Как подчеркнул глава американской дипломатии, повторение событий 2014 года стала бы "большой ошибкой" со стороны России.


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