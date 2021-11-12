Проекты решений по части городского бюджета Еревана будут представлены на обсуждения Совета старейшин

Совет по управлению пятилетней программой развития и годового бюджета при мэре Еревана обобщил результаты общественных слушаний относительно городского бюджета, запланированного на 2022г., программы развития, тарифов местных пошлин и оплат, проектов решений Совета старейшин по части предоставления привилегий.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, посредством электронной почты и непосредственно в письменной форме было получено 41 письмо.

Некоторые предложения были включены в программы следующего года. Часть из них находится вне полномочий мэрии, однако городские власти готовы обсудить их с соответствующими ведомствами.

Проекты представленных предложений будут вынесены на обсуждение Совета старейшин.