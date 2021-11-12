Карабахский конфликт не может быть разрешен силой: ответ Мгера Григоряна премьеру Азербайджана

В ходе онлайн-заседания Совета глав правительств СНГ вице-премьер Армении Мгер Григорян выступил против премьер-министра Азербайджана Али Асадова после того, как последний заявил, что нагорно-карабахский конфликт ушел в прошлое. Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр Азербайджана Али Асадов в своем выступлении повторил слова президента страны Ильхама Алиева, что «нагорно-карабахский конфликт ушел в прошлое, в настоящее время в Азербайджане есть два региона - Карабах и Восточный Зангезур».

В ответ на это заявление Мгер Григорян подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт не может быть решен силовым путем, конфликт может быть урегулирован мирным путем, исключительно в рамках международного мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Подтверждаю, что Армения верна выполнению всех пунктов заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Более того, я хочу перечитать или повторить очень важный нюанс: нагорно-карабахский конфликт не может быть решен силовыми методами. Урегулирование конфликта может быть достигнуто мирным путем, исключительно в рамках международного мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В этом смысле, чтобы выйти на этап мирного развития в регионе, разрядить обстановку, Азербайджану необходимо занять конструктивную позицию, отказаться от политики агрессивной риторики и враждебных действий», - заключил Мгер Григорян.