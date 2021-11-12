Главы МИД Германии, Франции и Украины встретятся в понедельник в Брюсселе

Врио министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проведут встречу в понедельник в Брюсселе на полях переговоров со странами "Восточного партнерства", заявила на брифинге в Берлине представитель немецкого внешнеполитического ведомства Андреа Зассе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Во второй половине дня состоится встреча глав МИД ЕС со странами "Восточного партнерства", центральной темой станет подготовка саммита "Восточного партнерства" в декабре. На полях этой встречи глава МИД ФРГ Маас предварительно со своим французским коллегой Ле Дриан проведут переговоры с украинским министром Кулебой", - заявила Зассе.