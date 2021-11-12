Вице-премьер Мгер Григорян встретился с коллегами из АБР

Вице-премьер Армении Мгер Григорян встретился с заместителем исполнительного директора Азиатского банка развития (АБР) Карен Мюррей, которая представляет Армению в Правлении АБР, а также с региональным директором АБР в Армении Паоло Спантигати. Как передает «Арменпресс», в аппарате вице-премьера сообщили, что Мгер Григорян высоко оценил сотрудничество с АБР, в частности, в плане создания правильной деловой культуры и повышения прозрачности в Армении. Мгер Григорян представил заместителю исполнительного директора АБР основные цели, отраженные в правительственной программе, выделив основные направления возможного сотрудничества с АБР.

Карен Мюррей отметила, что для нее большая честь представлять Армению в АБР, подчеркнув, что основная цель ее визита - ознакомление с приоритетами правительства Армении.

В частности, было упомянуто строительство автомагистрали Север-Юг, возможное сотрудничество в области водных ресурсов и связи, а также в области развития человеческого капитала, в частности, реформы в области образования.

Обе стороны обсудили программы с АБР в частном секторе, в этом контексте была подчеркнута важность развития рынка капитала и сотрудничества в области энергетики.

В ходе встречи с Паоло Спантигати были обсуждены детали текущих программ, стороны обменялись мнениями о транспортной инфраструктуре, шагах, предпринятых правительством в области здравоохранения, и сотрудничестве с АБР.