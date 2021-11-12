Министерство юстиции и ПРООН будут сотрудничать в вопросах конституционных реформ и антикоррупционной борьбы

12 ноября Карен Андреасян принял постоянного представителя ПРООН в Армении Натию Нацвлишвили. «Арменпресс» передает сообщение Министерства юстиции РА.

«Министр поблагодарил за эффективное сотрудничество, подчеркнув, что ПРООН является одним из надежных партнеров Армении, особенно в контексте реформ в области прав человека и полиции», - говорится в сообщении.

Министр высоко оценил преемственность совместных программ и приветствовал запуск новой программы, финансируемой ЕС и реализуемой ПРООН «ЕС для отчетных институтов, полиции, миграционной реформы и прав человека в Армении».

Натия Нацвлишвили, постоянный представитель ПРООН в Армении, подчеркнула необходимость сотрудничества в таких областях, как конституционные реформы, антикоррупционная деятельность, и выразила готовность поддерживать программу реформ правосудия».