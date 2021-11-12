В Париже начались переговоры глав МИД и Минобороны России и Франции

Переговоры министров иностранных дел и обороны России и Франции в формате "2+2" начались в Париже. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Во встрече участвуют главы МИД Сергей Лавров и Жан-Ив ле Дриан и главы оборонных ведомств Сергей Шойгу и Флоранс Парли.

Предполагается, что основными вопросами станут стратегическая стабильность и европейская безопасность, нераспространение и контроль над вооружениями, предотвращение гонки вооружений в космосе и отношения РФ с Евросоюзом и НАТО.

"Министры планируют обменяется мнениями по актуальным региональным вопросам: Украина, Афганистан, Иран и Ливия. Среди других тем - ближневосточное урегулирование, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, положение дел в Африке, включая обеспечение безопасности в Сахаро-Сахельском регионе", - сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Переговоры министров иностранных дел и обороны России и Франции в формате "2+2" после семилетней паузы были возобновлены в сентябре 2019 года в Москве. Следующая встреча должна была состояться в сентябре 2020 года, но Париж принял решение отложить ее проведение на неопределенный срок на фоне кризиса в отношениях Москвы и стран Евросоюза.

В пятницу Лавров в Париже примет участие в Международной встрече по Ливии.