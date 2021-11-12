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Альтернативная дорога Горис-Капан проходима: полиция опровергает распространяемую дезинформацию

Альтернативная дорога Горис-Капан проходима: полиция опровергает распространяемую дезинформацию

В полиции опровергают информацию о непроходимости альтернативной дороги Горис-Капан.

Как передает «Арменпресс», заявление об этом распространило Управление по связям с общественностью и информации Полиции РА.

«На одном из новостных сайтов была опубликована статья под названием «Дорога к Татеву парализована». Согласно распространенной информации, «на дороге выпало чуть снега, и она уже парализована, конца колонны машин не видно».

Информация не соответствует действительности. Указанная дорога (альтернативная дорога Горис-Капан)  проходима, на ней службу проводит дорожная полиция», - говорится в сообщении Полиции РА.


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