Казахстан предложил провести заседание Совета глав правительств СНГ в мае 2022 года

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил провести очередное заседание Совета глав правительств СНГ в мае 2022 года в Нур-Султане, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Относительно проведения заседания очередного Совета глав правительств СНГ - предлагаем его провести в мае 2022 года в городе Нур-Султане. Будем рады видеть вас всех в Казахстане", - сказал Мамин на заседании Совета глав правительств СНГ в режиме видеоконференции в пятницу.