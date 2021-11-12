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В Армению прибудет большая делегация украинских политических и общественных деятелей

В Армению прибудет большая делегация украинских политических и общественных деятелей

15-16 ноября Армению посетит представительная делегация украинских политиков и общественных деятелей. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает AnalitikaUA.net

По данным издания, в составе делегации более 70 человек: главы армянских общин в регионах Украины, влиятельные политики, депутаты украинской Рады, видные политологи и медиа-эксперты, журналисты крупных СМИ, общественные деятели и спортсмены.

В рамках визита запланированы встречи с представителями власти, конференция Союза армян Украины, круглые столы и дискуссии с украинскими политиками и экспертами и их армянскими коллегами, а также ряд культурных мероприятий, в том числе открытие скейт-парка в Ереване: подарок столице от Союза армян Украины. Состоится презентация социального проекта Союза армян Украины - сеть станций для зарядки электромобилей.

«Наша цель - придать новый импульс отношениям между Киевом и Ереваном», - сказал  глава Союза армян Украины Вилен Шатворян.

По данным издания, для гостей на церемонии открытия скейт-парка запланирован концерт украинских и армянских звезд.


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